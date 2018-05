In der Nacht sind im Dresdner Norden in kurzer Zeit drei Autos Opfer von Flammen geworden. Um 0:15 Uhr brannte zunächst ein Kleinwagen am am Heideweg/Auf dem Sand . Gegen 0:40 Uhr schlugen an der Straße "Beim Gräbchen" Flammen aus einer Limousine. Noch während der Löscharbeiten wurde gegen 0:55 Uhr am Valeria-Kratina-Weg das dritte brennende Auto gemeldet. Das Feuer hatten dort bereits einen Zaun und einen Baum erfasst und drohten auf ein Einfamilienhaus überzugreifen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.