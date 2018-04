Am frühen Morgen gegen 2:35 Uhr sind auf einem Parkplatz in Dresden-Johannstadt zwei Autos in Flammen aufgegangen. Als die Berufsfeuerwehr eintraf, standen beide Fahrzeuge in Flammen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei prüft, ob es sich um Brandstiftung an einem Firmenwagen handelt. Schon 2016 war ein Auto der Firma in Dresden angesteckt worden.