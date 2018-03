Auf dem Marktplatz in Marienberg werden am Nachmittag rund 450 Soldatinnen und Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 offiziell empfangen. Die Marienberger Jäger waren seit August 2017 in einem Auslandseinsatz der NATO in Litauen. Als Teil eines multinationalen Gefechtsverbandes sollten sie das Land vor einem möglichen russischen Angriff schützen. Noch in diesem Jahr ist ein weiterer Einsatz an der russischen Grenze geplant. Die Präsenz in Litauen dauert bis mindestens 2020.