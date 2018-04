Gestern Abend ist auf einem Balkon in einem Hochhaus in Dresden-Gorbitz ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits die Wohnung im achten Stock erfasst. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Christian Wacker hat am offiziell sein Amt als neuer Direktor des Karl-May-Museums in Radebeul angetreten. Er steht vor allem für die Neuausrichtung mit den Erweiterungsplänen des Museums. Der erfahrene Museologe hatte das Olympische Sport-Museum in Katar aufgebaut und danach als Wissenschaftler an der Universität Freiburg gearbeitet. Ein weiterer Mitarbeiter soll sich unterdessen kaufmännischen Fragen widmen.

In der Sächsischen Schweiz ist erneut ein Kletterer verunglückt. Der 38-Jährige war gestern im Kirnitzschtal am "Großen Lorenzstein" klettern, als ein Griff ausbrach. Der Mann stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe und zog sich dabei Verletzungen am Rücken zu. Die Bergwacht Bad Schandau barg den Mann. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergretter waren seit dem Osterwochenende sieben Mal im Einsatz.