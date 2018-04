In Freiberg ist gestern ein Hotel evakuiert worden. Nach Polizeiangaben hat es in dem Haus am Bahnhof im Keller gebrannt. Ein Batterieschrank der Notversorgung wurde dabei zerstört, wobei starker Qualm entstand. Etwa 20 Hotelgäste wurden in Sicherheit gebracht. Eine Hotelangestellte erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von 10.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.