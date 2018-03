Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend auf dem Autobahnzubringer B172a zwischen Pirna und Dohna in Richtung A17 ereignet. Der 61-jährige Fahrer eines Transporters kam einige Hundert Meter vor der Autobahn rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß dort gegen die Leitplanke und kippte in die Böschung. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.