In Zwickau ist ein Ende der Staus in Sicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Reichenbacher Straße am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben. In dem Abschnitt zwischen Bürgerschachtstraße und der Straße am Bahnhof war zu Weihnachten eine Trinkwasserleitung geplatzt. Seitdem war der Bereich voll gesperrt. In den vergangenen Wochen sind Fahrbahn und Gehsteige im unterspülten Bereich erneuert worden.