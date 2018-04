Das Straßentheaterfestival Via Thea macht Anfang Juli erstmals im Badepark in Bad Muskau Station. Dafür arbeitet die Stiftung Fürst-Pückler-Park mit dem Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau zusammen. Obwohl derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten in diesem Parkteil stattfinden, soll der Badepark mit Kultur wiederbelebt werden. Mehrere Künstler sollen an verschiedenen Orten auftreten, so die Pläne.