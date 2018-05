Am Amtsgericht Leipzig sind in der Nacht zum Dienstag zwei Bagger in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei waren die Maschinen im Innenhof des Amtsgerichts sowie auf einer Baustelle davor abgestellt. Die Feuerwehr konnte beide Fahrzeuge löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Gebäude verhindern. "Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Bagger im Führerhaus angesteckt", erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr Leipzig, Marc Schwerthalter. Laut Polizei liegt die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache seien aufgenommen worden.

In Königsbrück bei Dresden ist der Großeinsatz gegen einen Gewalttäter in der Nacht beendet worden. Die Polizei teilte mit, Einsatzkräfte hätten den Verdächtigen leblos aufgefunden. Er habe offenbar Selbstmord begangen. Zuvor hatte sich der 33 Jahre alte frühere Bundeswehrsoldat auf einem leerstehenden Kasernengelände verschanzt und auf die Polizei geschossen. Ein Polizist und ein Diensthund wurden verletzt. Rund 270 Beamte waren an dem Einsatz in Königsbrück beteiligt. Der Mann soll am Sonnabend eine 75-jährige Frau in ihrer Wohnung in Dresden erstochen haben.