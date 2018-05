06:09 Uhr | Grimma segnet Erweiterung des Steinbruchs Klengelsberg ab

Die Stadt Grimma hat am Abend beschlossen, dass der Steinbruch Klengelsberg erweitert werden kann. Die Abbaufläche wird in der Folge um 1,6 Hektar in östliche Richtung zwischen Außenhalde und Böschungskante vergrößert. Der Technische Ausschuss geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, das sich die Erweiterung des Steinbruchs auf die Ortslage Beiersdorf auswirkt. Der Ortschaftsrat hatte dem Ausbau bereits zugestimmt. Im Steinbruch Klengelsberg wird seit 1995 Andesit abgebaut. Das Gestein wird meist im Bau für Schotter und Splitt verwendet.

05:46 Uhr | Pfandbetrüger fällt in Pirna auf

Die Polizei in Pirna ermittelt gegen einen Mann wegen versuchten Betruges. Der 44-jährige Pole war in einem Supermarkt erwischt worden. Es ging zunächst nur um 30 leere Flaschen. Die wollte der Mann abgeben. Die Mitarbeiter bemerkten jedoch, mit dem Pfandetikett auf dem Leergut stimmte etwas nicht. Sie informierten die Polizei. Wie sich heraustellte, waren die Etiketten kopiert. Die Polizei prüft nun, ob der mutmaßliche Täter vorher schon in anderen Supermärkten war. Im Auto des Mannes fanden die Beamten weitere Taschen voll mit gefälschtem Leergut.

05:37 Uhr | Bierlaster stoßen auf Autobahn zusammen

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Auf der Autobahn A13 sind gestern zwei Bierlaster zusammengestoßen. Bei dem Unfall zwischen der Anschlussstellen Marsdorf und Radeburg kippte ein Teil der Ladung auf die Autobahn in Richtung Berlin. Ein Lastwagenfahrer wurde verletzt aus seinem zertrümmerten Fahrerhaus geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Die A13 war Richtung Berlin gesperrt, der Verkehr konnte aber über den Parkplatz "Am Finkenberg" geleitet werden.

05:19 Uhr | Kirchenbezirk bekommt neuen Chef

In Freiberg wählt die Kirchenbezirkssynode heute einen neuen Superintendenten. Um das Amt bewerben sich zwei Kandidaten: der Direktor der Evangelischen Akademie Meißen, Johannes Bilz und Karsten Loderstädt. Er ist Pfarrer in Annaberg-Buchholz. - Der bisherige Amtsinhaber Christoph Noth geht in den Ruhestand. Zum Kirchenbezirk Freiberg gehören fast 40.000 evangelisch-lutherische Christen.

05:01 Uhr | Alte Sagen in neuem Buch

In Schleife hat der Verein Kólesko gestern ein neues Sagenbuch vorgestellt. Unter dem Titel "Wie die Schleifer Kirche ihren Turm erhielt" sind darin Sagen aus dem Kirchspiel Schleife und der Muskauer Heide gesammelt. Das Buch ist zweisprachig, in Schleifer Sorbisch und in Deutsch. Der Verein setzt sich seit 2011 für das sorbische Erbe der Region ein und hat unter anderem bereits ein Schleifer Liederbuch herausgegeben.