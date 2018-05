Das Vogtland ist gestern Abend von einem Erdbeben der Stärke 4,2 erschüttert worden. Das teilte das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam mit. Das Epizentrum befand sich demnach im Nordwesten Tschechiens bei Luby. Es war der bisher stärkste Ausschlag eines sogenannten Schwarmbebens. Dabei treten in dichter zeitlicher Reihenfolge kleine Erdstöße im gleichen Gebiet auf, so wie seit mehreren Tagen in der Grenzregion zwischen Sachsen, Bayern und Tschechien. Über Schäden oder Verletzte konnte die Polizei noch nichts sagen.