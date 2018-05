07:20 Uhr | 300 Fachleute zu Halbleiter-Tagung in Dresden erwartet

300 Vertreter aus Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft treffen sich heute in Dresden zum "Silicon Saxony Day". Sie wollen über die zunehmende Veränderung der Halbleiterproduktion beraten. Grund sind neue Anforderungen durch das sogenannte Internet der Dinge. Dabei können Produkte und Gegenstände Informationen untereinander austauschen. Dem Branchenverband Silicon Saxony zufolge profitiert die Halbleiterindustrie im Freistaat von der Entwicklung und schafft kontinuierlich neue Arbeitsplätze. Allerdings sind in der Statistik des Verbandes Pleiten von Großunternehmen wie Qimonda 2009 und Solarworld im vergangenen Jahr nicht berücksichtigt.

07:00 Uhr | Ab Mittag drohen schwere Gewitter

Heute drohen ab Mittag in Sachsen schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einer Vorabinformation ab 12 Uhr vor Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturm - insbesondere in Nord- und Westsachsen. Es müsse bis in die Nacht mit Gewittern gerechnet werden, die sich in der feucht-warmen Luft nur langsam abschwächen.

06:30 Uhr | Trotz Europa: Polen und Deutsche sind sich fremd

Die meisten Deutschen und Polen haben nur wenig Interesse am jeweiligen Nachbarland. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Instituten beider Länder. Demnach haben seit 1989 zwei Drittel der Deutschen noch nie Polen besucht. Umgekehrt sind es sogar 70 Prozent. Zudem erklärten 56 Prozent der Polen, wie würden Sympathie für die Deutschen empfinden. Nur halb so viele Deutsche sagen das über die Polen. Bei Besuchern des jeweiligen Nachbarlandes waren die Sympathiewerte dagegen deutlich höher. Für das "Deutsch-Polnische Barometer 2018" wurden 2.000 Menschen ab 15 Jahren in beiden Ländern befragt.

06:00 Uhr | Hochschule Zwickau: Nix mit Aufschieben - gemeinsam ans Werk

Die Westsächsische Hochschule Zwickau sagt der "Aufschieberitis" den Kampf an: Um 17 Uhr beginnt die erste "Lange Nacht der aufgeschobenen Arbeiten" der Zwickauer Fachhochschule. Allein oder in Gruppen können Studenten auf dem Innenstadt-Campus Hausarbeiten, Praktikumsberichte oder Abschlussarbeiten in Angriff nehmen, deren Abgabedatum unaufhaltsam näher rückt. Organisatorin Daniela Roscher sagte: "Die Idee wurde von den Studierenden an uns herangetragen." Entwickelt wurde das Format vor acht Jahren an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Inzwischen beteiligen sich weltweit rund 70 Universitäten und Hochschulen.

05:55 Uhr | Mehr Fernbusse nach Prag und Berlin

Das tschechische Busunternehmen Regiojet baut sein Angebot auf der Strecke Prag-Dresden-Berlin aus. Ab Juli würden in jeder Richtung jeweils zehn Verbindungen pro Tag angeboten. Das sagte ein Unternehmenssprecher. Zudem sei geplant, eigene Verkaufsstellen in Dresden einzurichten. Regiojet will damit dem Konkurrenten Flixbus Paroli bieten.

05:32 Uhr | Stadt sucht Künstler für Gedenksteingestaltung

Für die in Plauen geplante Stele zum Gedenken an jüdische Bürger der Stadt ist die Ausschreibung gestartet worden. Die Stadtverwaltung ruft Künstler auf, bis Ende Juni Entwürfe einzureichen. Die Stele oder die Gedenktafel soll vor allem die ehemalige Synagoge im maßstabgetreuen 3D-Modell darstellen. Für Entwurf, Herstellung und Montage stünden rund 10.000 Euro zur Verfügung, hieß es. Eingeweiht werden soll die Stele am 9. November, wenn sich die Pogromnacht zum 80. Mal jährt.

05:20 Uhr | Schweinemast Ralbitz wird modernisiert