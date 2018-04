06:46 Uhr | In Dresden beginnt heute Mordprozess

Am Landgericht Dresden beginnt heute der Mordprozess gegen einen Mann aus Pakistan. Der 30 Jahre alte Angeklagte soll vor einem Jahr seine 41 Jahre alte Lebensgefährtin in der Dresdner Neustadt mit einem Küchenmesser erstochen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sei dabei Eifersucht das treibende Motiv gewesen sein. Ein Gerichtssprecher sagte, der Mann sei 2016 nach Deutschland gekommen. In der Beziehung mit der Frau habe es zudem Probleme mit dem Glauben, der Sprache und dem Altersunterschied gegeben. Nach der Tat war der Mann verschwunden. Er wurde vier Wochen später in einem Zug in Österreich festgenommen.

06:36 Uhr | Amazon-Beschäftigte protestieren und streiken

Amazon-Beschäftigte aus ganz Deutschland wollen heute in Berlin demonstrieren. Nach Gewerkschaftsangaben richtet sich der Protest gegen die Verleihung des Axel-Springer-Awards an den Chef des Internet-Konzerns, Jeff Bezos. Eine Verdi-Sprecherin sagte, wer keine Rücksicht auf Beschäftigte nehme, verdiene keine Auszeichnung. Zu einem guten Job gehörten bessere Arbeitsbedingungen und die Absicherung durch einen Tarifvertrag. Amazon verweigere jedoch Verhandlungen dazu. An den deutschen Standorten gibt seit Jahren immer wieder Streiks. Seit gestern befinden sich Beschäftigte in Leipzig erneut bis Mittwochabend im Ausstand.

06:10 Uhr | Prüfungsbeginn für Azubis

Für die Auszubildenden in Sachsen beginnen in dieser Woche die Abschlussprüfungen. Heute und morgen sind zunächst die rund 7.600 Azubis die kaufmännischen Berufe dran. Das teilte die Industrie- und Handelskammer in Leipzig mit. Im Mai folgen die gewerblich-technischen Berufe.

06:00 Uhr | Flughafen Leipzig/Halle nimmt Körperscanner in Betrieb

Am Flughafen Leipzig/Halle werden Passagiere mittels Körperscanner an der Sicherheitsschleuse untersucht. Wie die Bundespolizei mitteilte, ist die Kontrolle mit diesen Geräten zunächst freiwillig. Die neue Technik solle die Abfertigung schneller und den Flughafen sicherer machen. Der Vorgang des Scannens dauere eine Sekunde. Anders als die bisherigen Metalldetektoren erkenne der Scanner mittels Körperwärme auch nichtmetallische Gegenstände. Bisher werden Körperscanner an den Flughäfen in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Frankfurt am Main eingesetzt.

05:50 Uhr | Wieder mehr Polizisten für Wurzen

Bildrechte: MDR/Julia Rubner Der Polizeistandort in Wurzen soll fünf neue Polizisten und einen zusätzlichen Streifenwagen bekommen. Das sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller am Abend bei einem Besuch in der Stadt zu. Zudem wolle die Stadt zwei weitere Jugendsozialarbeiter einstellen, hieß es. Auch soll es künftig einen Ansprechpartner für Verwaltung, Firmen, Vereine und Schulen geben. Wurzen war in den vergangenen Monaten wiederholt Schauplatz gewaltsamer Konflikte gewesen. Der Landkreis Leipzig hatte deshalb die Wiedereinrichtung eines Polizeireviers gefordert. Das Revier war im Zuge einer Strukturreform 2011 in einen Polizeistandort mit kleinerer Besetzung umgewandelt worden.

05:28 Uhr | Brandgeruch verunsichert Anwohner

Brandgeruch über dem Südosten Leipzigs hat gestern Abend für zahlreiche Anrufe besorgter Bürger aus dem Stadtteil Stötteritz bei der Polizei gesorgt. Die Polizei ordnete den Qualmgeruch schließlich dem Brand eines leerstehenden zweistöckigen Gebäudes zu, das voll in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand.

05:19 Uhr | Transporter fährt gegen Baum

Ein 67-Jähriger ist mit seinem Kleintransporter im vogtländischen Auerbach gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Er war mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

05:04 Uhr | Neue Mautsäule an der B97