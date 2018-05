In Zittau hat Flüssiggas am Abend und in der Nacht für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Aus dem Tank eines Pkw soll das Flüssiggas entwichen und teilweise in die Kanalisation gelangt sein. Deshalb gingen die Behörden von Explosionsgefahr aus und sperrten Straßen ab. Nach Angaben der Polizei konnte die Sperrung inzwischen aufgehoben werden, die Feuerwehr ist aber noch vor Ort.

05:50 Uhr | ADFC bemängelt zu wenig Fahrrad-Parkplätze

Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gibt es in Sachsen zu wenig Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. ADFC-Landesgeschäftsführer Konrad Krause sagte: "Was es in Sachsen noch überhaupt nicht gibt, ist eine Radstation, also ein bewachtes Fahrradparkhaus mit zusätzlichen Services wie zum Beispiel Reparatur, Café, Leihrädern oder Fahrradreinigung." Zahl und Qualität der Stellplätze für die Drahtesel seien im Allgemeinen deutlich ausbaufähig. Die Kommunen planten zwar neue Stellplätze, Parkhäuser für Fahrräder seien aber vorerst nicht darunter.

05:39 Uhr | Behördentreffen wegen Dauerstau in Wildsdruff

In Wilsdruff treffen sich Vertreter der Stadt, des Landkreises Sächsische Schweiz/Osterzgebirge und von Verkehrsbehörden und beraten über Dauerstau und Folgen für die Anwohner. Seit Ostern hat sich die Verkehrslage in der Stadt dramatisch zugespitzt. Denn auf der Autobahn A 4 zwischen Dresden-Altstadt und Wilsdruff wird an drei Stellen gleichzeitig gebaut. Seither leidet die Stadt unter Dauerstau, weil Autofahrer ausweichen. Bürgermeister Ralf Rother hat unter anderem gefordert, dass auf den Baustellen rund um die Uhr gearbeitet wird, um die Bauzeit zu verkürzen. Laut Verkehrsministerium werden die Arbeiten auch so ausgeschrieben, dass Tag und Nacht gebaut werden kann. Die Firmen bieten jedoch nur Ein- bis Zweischicht-Betrieb an.

05:23 Uhr | Fotofahndung nach Reifenstecher gestartet

Die Chemnitzer Polizei fahndet jetzt öffentlich mit Fotos und Videoaufnahmen nach einem Reifenstecher. Wie die Behörde mitteilte, ist um Mitternacht eine Frist vertrichen, in der sich der Verdächtige selbst hätte stellen können. Nun sind die Fotos und Filme auf richterlichen Beschluss hin unter anderem auf der Internetseite der sächsischen Polizei zu sehen. Die Ermittler erhoffen sich neue Hinweise. Seit Mitte 2016 soll der Verdächtige in Chemnitz die Reifen an mehr als 500 Fahrzeugen zerstochen haben.

05:13 Uhr | Auszeichnung für sächsische Kita