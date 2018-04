Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Stanislaw Tillich will sein Landtagsmandat aufgeben. "Ich lege zum 31. Oktober mein Mandat nieder", sagte Tillich der Zeitung "Freie Presse". Was er künftig machen wolle, ließ der 59-Jährige offen. Tillich sitzt seit Oktober 2004 im sächsischen Landtag. Von Mai 2008 bis Dezember 2017 war er Ministerpräsident des Freistaats. Nach der schweren Niederlage der sächsischen CDU bei der Bundestagswahl 2017 war der CDU-Politiker vom Amt zurückgetreten. Auf Tillich wird laut "Freier Presse" voraussichtlich der Büroleiter von Innenminister Roland Wöller, Jörg Markert, in den Landtag folgen.

07:19 Uhr | Gericht soll Rechtmäßigkeit des Kirchenasyls klären

In Deutschland befinden sich derzeit mehr als 700 Menschen im Kirchenasyl. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dem MDR mitteilte, leben rund 30 davon in Sachsen. Es handle sich überwiegend um Asylbewerber, denen entsprechend der Dublin-Verordnung Abschiebung drohe. Sie sollen in die Länder zurückgeschickt werden, wo sie erstmals europäischen Boden betreten haben. Das Oberlandesgericht München will heute klären, ob die Praxis des Kirchenasyls rechtmäßig ist.

07:04 Uhr | Auer Städtrate befürworten Volksfestbewerbung

Die Stadt Aue bewirbt sich für den Tag der Sachsen 2020. Das hat der Stadtrat am Abend mehrheitlich beschlossen. Angedacht ist eine gemeinsame Ausrichtung des Volksfestes mit Bad Schlema. Beide Kommunen wollen 2019 zur Einheitsstadt Aue-Bad Schlema fusionieren.

06:45 Uhr | Mit zwei Promille im Blut in eine Mauer gefahren

Bildrechte: MDR/Marko Förster Eine Frau ist gestern Abend in Pirna-Zehista mit ihrem Auto in eine Mauer gefahren. Die 33-Jährige war auf der Berggießhübler Straße unterwegs und verlor nach einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Die Fahrt endete abrupt an der Mauer eines Hotels. Die leicht verletzte Autofahrerin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatten die herbeigerufenen Polizeibeamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Frau festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,96 Promille. Die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Berggießhübler Straße war zeitweise für den Verkehr gesperrt, es kam zu Behinderungen.

06:29 Uhr | Bangen um Arbeitsplätze wegen Streits zwischen VW und Prevent