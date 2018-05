Bei einem Verkehrsunfall bei Schönfeld im Landkreis Meißen sind ein Autofahrer getötet und einer schwerverletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 63-Jähriger gestern Abend auf der Kreisstraße zwischen Ponickau und Liega einem umgestürzten Baum ausweichen. Dabei prallte sein Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto. Dessen 55 Jahre alter Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Wegen der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße mehr als vier Stunden gesperrt. Der war laut Polizei vermutlich während eines Unwetters am Nachmittag auf die Straße gestürzt.

06:54Uhr | Wer war's?

Die Mitarbeiter des Leipziger Stadtordnungsdienstes sollen künftig eine individuelle Kennzeichnung an ihrer Dienstkleidung tragen. Dieser Vorschlag des Jugendparlaments setzte sich nach einer kontroversen Debatte im Stadtrat durch. Die Jugendvertreter wollen erreichen, dass bei Bürgerbeschwerden im Nachgang herausgefunden werden kann, welcher Mitarbeiter welche Sanktion verfügt hat. Allerdings lehnt Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal ein Namensschild ab. Deswegen soll es eine anonymisierte Kennzeichnung geben. Die Form wird noch geprüft.

06:37 Uhr | In Dresden sollen nur noch kommunale Besen kehren

Bildrechte: MDR/L. Müller Dresden will seine Stadtreinigung wieder komplett in die eigene Hand nehmen. Finanzbürgermeister Peter Lames plane, den Vertrag mit dem Entsorger Veolia Mitte 2020 auslaufen zu lassen, schreiben die Dresdner Neuesten Nachrichten. Die Stadt hatte vor 14 Jahren 49 Prozent der Anteile an den Veolia-Vorgänger Cleanaway verkauft. Die Vereinbarung sieht vor, dass Dresden die Anteile 2020 zurückkaufen kann. Der Preis stehe noch nicht fest, genügend Geld sei aber da, hieß es. Die Stadt geht davon aus, dass sie das Unternehmen mit etwa 380 Mitarbeitern profitabel betreiben kann.

06:10 Uhr | Keine Betriebspause bei Siemens in Görlitz

Bei Siemens in Görlitz wird es keine befristete Werksschließung nach Pfingsten geben. Wie Unternehmenssprecher Bernhard Lott auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurden mit den Beschäftigten stattdessen individuelle Vereinbarungen getroffen. Der Konzern hatte vergangene Woche eine einwöchige Betriebspause für alle Werke der Kraftwerkssparte angekündigt, um Kosten zu sparen. In Görlitz wird dagegen jedem Mitarbeiter freigestellt, wann er bis zum Jahres ende die fünf arbeitsfreien Tage in Anspruch nehmen wird.

05:32 Uhr | Verlässt die "Ostrale" das Ostragehege und Dresden?

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig hat der Kunstausstellung "Ostrale" angeboten, von Dresden in ihre Stadt umzuziehen. Das berichtet die Dresdner Morgenpost und verweist auf eine entsprechende Absichtserklärung. Darin bietet Chemnitz der "Ostrale" einen langfristigen Vertrag und finanzielle Unterstützung von bis zu 250.000 Euro im Jahr an. Mögliche Standorte könnten ein früherer Industriestandort in Hauptbahnhofnähe und die ehemaligen Wandererwerke sein. Bestätigt wurden die Pläne bislang nicht. - Das publikumsträchtige Kunstprojekt "Ostrale" gibt es seit 2007. Der Stadt Dresden ist aber die nötige Sanierung der Ausstellungsräume im Osttragehege mit mehr als 13 Millionen Euro zu teuer.

05:05 Uhr | Tunesier in Heimat ausgeflogen

Sachsen hat 19 Asylbewerber nach Tunesien abgeschoben. Nach Angaben des Innenministeriums, wurden sie gestern vom Flughafen Leipzig/Halle aus in ihre Heimat ausgeflogen. Elf von ihnen hätten zuvor in Haft gesessen. Im vergangenen Jahr hatte Sachsen insgesamt 112 ausländische Straftäter aus der Haft abgeschoben, 2016 waren es 38.