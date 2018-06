In Rosenthal-Bielathal in der Sächschen Schweiz ist gestern ein Kletterer abgestürzt. Der 38-Jährige verletzte sich schwer an der Schulter und am Bein. Der Mann kletterte war am Felsen "Zarathustra Junior" als Vorsteiger. Er rutschte ab, seine Eigensicherung riss und er fiel rund acht Meter in die Tiefe. Er kam per Rettungshubscgrauber ins Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt.