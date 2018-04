In Dresden hat am Dienstagabend das 30. Internationale Kurzfilmfestival begonnen. Thematische Schwerpunkte sind Flucht und Vertreibung sowie Sozialkritik. Insgesamt werden mehr als 300 Filme aus 52 Ländern gezeigt. Am Wochenende werden die traditionellen "Goldenen Reiter" verliehen. Das Filmfest Dresden zählt mit insgesamt rund 67.000 Euro Preisgeld zu den am höchsten dotierten Kurzfilmfestivals in Europa.