Ein tragischer Unfall ereignete sich gestern im Landkreis Bautzen. Ein Lkw erfasste gegen 17:30 Uhr einen Radfahrer, der auf der Straße zwischen Bretnig und Großröhrsdorf unterwegs war. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Radfahrer in den Straßengraben. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Rettungskräfte brachten ihn in die Uniklinik Dresden, wo er noch am Abend verstarb.

Zunächst war unklar, wie es zu dem Unfall gekommen war. Später entdeckte die Polizei in der Nähe einen Lastwagen mit diversen Unfallspuren. Dieser wurde noch in der Nacht durch einen Gutachter überprüft. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatte sich später auch der Fahrer des Trucks gemeldet. Er muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.