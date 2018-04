In einer Lagerhalle für Bauschutt im erzgebirgischen Grießbach bei Drebach ist am Freitagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei war in der Halle Schutt zum Recycling gelagert. Bei dem Feuer, das um 5:45 Uhr gemeldet wurde, entstand starker Rauch. Anwohner waren aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer ist inzwischen weitestgehend gelöscht. Noch heute sollen die Ermittlungen zur Brandursache beginnen.

Der Warnstreik im Öffentlichen Dienst hat am Morgen den Nahverkehr in Leipzig lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, seit 3 Uhr hätten etwa 300 Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Im Laufe des Tages rechne man mit rund 700 Streikenden. Ab 14 Uhr sollen die Busse und Bahnen wieder fahren. Ein zweiter Schwerpunkt der Warnstreiks sind die Kindertagesstätten und Horte in der Stadt. Nach Angaben der Leipziger Stadtverwaltung sind mehr als 80 Einrichtungen geschlossen oder können nur eingeschränkt betreuen. Gestreikt wird auch an Dresdner Kitas. Betroffen sind in der Landeshauptstadt etwa 60 Kindertagesstätten. Die streikenden Erzieherinnen versammeln sich zur Stunde im Gewerkschaftshaus Dresden-Mitte. Nach Angaben von Verdi haben sich dort zudem 40 Mitarbeiter des Städtischen Klinikums eingefunden. Die Behandlung von Notfällen bleibt abgesichert. Einschränkungen gibt es zudem an Kitas in Freital und Görlitz.