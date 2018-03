Mehr als 70 Feuerwehrleute sind in der Nacht bei einem Brand in einem Sägewerk bei Zschopau im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilte, stand die Produktionshalle des Werks im Drebach vollständig in Flammen. Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert niederbrennen. Menschen wurden nicht verletzt. Fünf Rinder starben in einem angrenzenden Stall, ob durch Rauch oder Feuer war zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache war noch unklar.

