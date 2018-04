Ein 76-Jähriger ist beim Brand in einem Betreuten Wohnen in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz ums Leben gekommen. Der Mann hatte noch den Hausnotruf gedrückt. Die herbeigeeilten Feuerwehrleute und Sanitäter stellten Qualm in der Wohnung fest. Sie fanden den Senioren neben seinem Bett. Die Retter brachten ihn ins Freie, alle Wiederbelebungsversuche schlugen jedoch fehl. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Experten prüfen derzeit, ob der Brand möglicherweise von einem der zwei Kühlschränke in der Wohnung ausgelöst wurden.