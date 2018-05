Südlich von Leipzig beginnt heute die 15. Auflage der 7-Seen-Wanderung durch die ehemaligen Braunkohlelandschaften. Die Veranstalter melden zum Jubiläum eine Rekordteilnehmerzahl. Vorab seien 700 Anmeldungen mehr eingegangen als im Vorjahr. Damals waren mehr 6.200 Teilnehmer aus dem In- und Ausland dabei. Diesmal können die Wanderer zwischen 70 Strecken von vier bis 108 Kilometer wählen und sich erstmals auch eine eigene Tour zusammenstellen. Ebenfalls neu ist auch eine Wanderung zwischen dem Cospudener und dem Markkleeberger See.

Immer mehr Fahrschüler in Sachsen müssen nachsitzen. Einer Statistik des Kraftfahrtbundesamtes zufolge haben im vergangenen Jahr 44,1 Prozent die theoretische Prüfung vermasselt, 32,8 Prozent fielen in der praktischen Prüfung durch. Das ist in beiden Fällen ein Anstieg im Vergleich zu 2016 und deutlich mehr als im deutschlandweiten Durchschnitt. Sachsen zählt damit zu den Bundesländern mit den höchsten Durchfallerquoten. Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände vermutet als einen Grund den gestiegenen Anteil nicht deutschsprachiger Bewerber. Sie hätten vor allem bei der Theorieprüfung Probleme.