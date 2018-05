In Grünhainichen sind 500 Liter Heizöl in die Flöha geflossen. Wie die Polizei mitteilte, war es gestern Abend aus dem Tank eines Wohnhauses ausgelaufen und über die Kanalisation in den Fluss gelangt. Feuerwehrleute errichteten mehrere Ölsperren. Auch der Katastrophenschutz und die Umweltämter des Kreises Mittelsachsen und des Erzgebirgskreises wurden alarmiert. Eine nahegelegene Papierfabrik musste die Produktion vorübergehen einstellen. Eine Fachfirma soll das Öl heute aus der Flöha abpumpen. Nach Behördenangaben entstand ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich.

07:02 Uhr | Cotesa-Übernahme durch Chinesen abgeschlossen

Der sächsische Airbus-Zulieferer Cotesa gehört jetzt endgültig zum chinesischen Advanced Technology & Materials. Die Übernahme sei nach monatelangen Diskussionen nun abgeschlossen, sagte Cotesa-Chef Jörg Hüsken dem "Handelsblatt". Das Bundeswirtschaftsministerium hatte seit Dezember geprüft, ob das Geschäft mit dem Außenhandelsrecht vereinbar ist. AT&M begrüßte den Abschluss und kündigte den Bau eines neuen Werks in China an. Hüsken zufolge hat der Konzern aber auch Investitionen in die deutschen Standorte zugesagt. Cotesa mit seinen rund 600 Mitarbeitern fertigt in Mittweida und Mochau unter anderem Faserstoffverbundteile für Airbusse.

06:47 Uhr | Lichter für Nepomuk

Das Kloster St. Marienthal in Ostritz veranstaltet heute Abend zu Ehren des heiligen Nepomuk ein Lichterschwimmen. Besucher können Besucher kleine Boote basteln, in die ein Licht gesetzt wird. Anschließend werden die Schiffchen in einer Andacht der Neiße übergeben. Hintergrund ist der gewaltsame Tod Nepomuks im 14. Jahrhundert. Der enge Mitarbeiter des damaligen Prager Erzbischofs war in der Moldau ertränkt worden. Der Legende zufolge erschienen an der Stelle, wo der Leichnam im Wasser lag, Lichter auf dem Wasser. Dadurch entstand der Brauch des Lichterschwimmens.

06:20 Uhr | Schüsse vor Supermarkt in Leipzig

Die Polizei in Leipzig ermittelt wegen Schüssen vor einem Supermarkt im Stadtteil Volkmarsdorf. Wie die Behörde mitteilte, war dort gestern Abend ein Unbekannter mit einer Gruppe von Männern in Streit geraten. Als die Auseinandersetzung hangreiflich zu werden drohte, soll er eine Waffe gezogen und in die Luft geschossen haben. Anschließend sei er mit einem Fahrrad davongefahren. Als die Polizei eintraf, waren auch die anderen Männer verschwunden. Verletzt wurde niemand.

05:50 Uhr | Sozialwohnungen statt Eigentumsgaragen

Das neue kommunale Wohnungsbauunternehmen "Wohnen in Dresden" (WiD) bekommt weitere Grundstücke von der Stadt. Einem Beschluss des Stadtrats zufolge werden acht kommunale Flächen an die Gesellschaft übertragen. WiD soll dort Sozialwohnungen errichten. Allerdings werden einige der Grundstücke noch Garagengemeinschaften genutzt und müssen beräumt werden. Die WiD will im Sommer mit dem Bau erster Wohnungen beginnen. 2006 hatte Dresden seinen gesamten kommunalen Wohnungsbestand an einen privaten Investor verkauft und mit dem Erlös von knapp einer Milliarde Euro sämtliche Schulden getilgt.

05:17 Uhr | Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In Brambach haben Unbekannte Nägel auf einer Straße ausgelegt. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Reifen eines Autos beschädigt, als dessen Fahrerin am Nachmittag die Straße befuhr. Die Ermittler bitten die Öffentlichkeit um Hinweise zu den Tätern. Zeugen können sich beim Polizeirevier Plauen melden - Telefon: (03741) 140