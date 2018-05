Ein betrunkener Autofahrer hat in der Dresdner Heide einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben hatte der Mann einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille, als er gestern Abend in einer Linkskurve von der regennassen Straße abkam und mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Der Tacho des Fahrzeugs blieb bei 130 km/h stehen. Der Aufprall war wo heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Während das Fahrzeug ein Totalschaden ist, erlitt der Fahrer keine schweren Verletzungen und konnte sich sogar noch selbst aus dem Wrack befreien.

Der erste Rohbau am neuen deutsch-sorbischen Schulkomplex in Schleife ist fertig. Wie der Gemeinderat mitteilte, ist damit die Gestalt der künftigen Grundschule sichtbar. Im Bereich der Oberschule sind bislang Wände betoniert und in den nächsten Wochen werden weitere Decken eingezogen. Betonarbeiten finden aktuell auch an der Sporthalle statt. Dazu kommen Elektro-, Sanitär- und Erdarbeiten. Das gesamte neue Schulzentrum kostet 24 Millionen Euro. Im Dezember nächsten Jahres soll es in Schleife übergeben werden.