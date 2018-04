06:11 Uhr | Zecken mit Krankheitserregern breiten sich aus

In Deutschland ist die Zahl der Zecken-Risikogebiete gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, gelten jetzt 156 Städte und Landkreise als riskant für durch Zecken übertragene Hirnhautentzündungen. Drei neue FSME-Gebiete gibt es auch in Sachsen: den Erzgebirgskreis sowie die Landkreise Bautzen und Zwickau. Alle grenzen an bereits bestehende Risikogebiete in Deutschland und Tschechien. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit rund 500 Erkrankungen gemeldet. Das waren so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr.

05:46 Uhr | Fördermillionen für Krankenhaus Mittweida

Das Land Sachsen unterstützt die Mittweidaer Krankenhaus gGmbH mit 15 Millionen Euro. Der Fördermittelbescheid soll heute übergeben werden. Nach Angaben des Sozialministeriums kann mit dem Geld der ehemalige Krankenhausstandort Rochlitz zu einem leistungsstarken medizinischen Versorgungszentrum umgewandelt werden. Ein Teil der Mittel fließe zudem in den Ausbau der Chirurgie in Mittweida.

05:34 Uhr | Deutlich weniger Asylkosten

Die Asylkosten in Sachsen sind deutlich gesunken. Wie die "Sächsische Zeitung" unter Verweis auf das Finanzministerium berichtet, betrugen die Gesamtausgaben im vergangenen Jahr knapp 675 Millionen Euro. Das waren 241 Millionen Euro weniger als 2016. Die Kommunen beklagen dagegen Finanzprobleme. Dem Bericht zufolge gaben sie vergangenes Jahr pro Flüchtling 14.000 Euro für Unterbringung, Medizin und Bildung aus. Vom Freistaat erhielten sie aber nur 10.000 Euro. Finanzminister Haß kündigte Verhandlungen über die Kostenpauschale an. Gleichzeitig forderte er vom Bund, sich wesentlich stärker an den Asylkosten zu beteiligen.

05:09 Uhr | Polizei warnt vor Betrügern am Telefon