Nach den Unwettern im Vogtland ist heute morgen weiter mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Wie das Lagezentrum der Polizei erklärte, bestehe jedoch keine akute Gefahr. Eine Gewitterfront mit stundenlangem Starkregen hatte gestern zahlreiche Straßen im Vogtland überschwemmt. In Bad Elster fielen innerhalb von zehn Stunden über 145 Liter Regen pro Quadratmeter. In Adorf stieg der Pegel der Weißen Elster von 40 Zentimeter auf zwei Meter an. Am Abend ist zudem die Talsperre Pirk übergelaufen.