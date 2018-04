Mit einer stummen Unterrichtsstunde will das Gymnasium in Heidenau heute gegen das Bildungsprogramm der sächsischen Regierung protestieren. Wie die Interessengemeinschaft Fairplay in einem offenen Brief mitteilte, werden sich Schüler und Lehrer 45 Minuten lang nur per Zeichen und Schrift verständigen. Mit dem neuen Programm blieben junge Lehrer auf der Strecke sowie Lehrer über 42 und jene, die nicht verbeamtet werden wollen. An den Schulen werde zu viel experimentiert, hieß es.