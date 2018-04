Eine Gewitterfront hat am Abend eine kurze Pause des Frühlingswetters in Sachsen eingeläutet. Unwetterwarnungen wurden inzwischen wieder aufgehoben. Heute gibt es in Sachsen Aprilwetter, weitere kurze Gewitter sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht ausgeschlossen. Das Quecksilber klettert auf maximal 14 bis 18 Grad Celsius. In der kommenden Nacht droht bei Aufklaren leichter Frost. Morgen beruhigt sich das Wetter. Richtig warm wird es am Wochenende mit mehr als 20 Grad Celsius und Sonne.

06:28 Uhr | Notarzt will wegen drohenden Fahrverbots Görlitz verlassen

Der aus Tschechien stammende Mediziner Dr. Vratislav Prejzek will der Stadt Görlitz den Rücken kehren. Dort wurde er in seinem Zivilfahrzeug im Notarzteinsatz geblitzt. Nun droht dem 34-jährigen Mediziner ein Bußgeld und ein Fahrverbot - obwohl das Amt für Rettungswesen des Landkreises Görlitz die Einsatzfahrt bestätigt hat. Prejzek musste demnach sein Privatauto nehmen, weil der diensthabende Notarzt anderweitig im Einsatz war. Laut Bußgeldbescheid war der Mediziner mit 84 Kilometer pro Stunde in einer 30-Zone unterwegs. Die Stadt Görlitz signalisierte Gesprächsbereitschaft. Vratislav Prejzek ist in Görlitz ein geachteter Mediziner. Ein Bußgeld für eine Geschwindigkeitsüberschreitung bei einem Notarzteinsatz lehnt er ab. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

05:50 Uhr | Kinder zünden Wiese an

Ein achtjähriges Mädchen und ein gleichaltriger Jungenn haben gestsern Abend in Plauen mit einem Feuerzeug gespielt und dabei eine Wiese in Brand gesteckt. Um die brennende Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern zu löschen und ein Ausbreiten zu verhindern, mussten 30 Kameraden der Berufsfeuerwehr Plauen und der Freiwilligen Feuerwehren Plauen-Mitte und Neundorf anrücken. Die Kinder konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

05:42 Uhr | Mühlroser packen ihre Koffer und weichen der Kohle