In der Sächsischen Schweiz bei Bad Schandau hat gestern Nachmittag ein Paar einen bewusstlosen Mann gefunden. Die Wanderer wählten den Notruf und legten den 61-Jährigen in die stabile Seitenlage. Mehrere Retter der Bergwacht machten sich mit ihrem Geländewagen und Quad auf dem Weg zum Unfallort an der Heiligen Stiege. Nach einer ersten medizinischen Versorgung musste der schwer Verletzte per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.