In Lößnitz im Erzgebrige ist ein Großaufgebot an Feuerwehren zu einem Brand in einer Garagenanlage gerufen worden. Dort stand ein Auto in einer Garage lichterloh in Flammen. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr Steven Müller mussten sechs weitere Garagen in der näheren Umgebung geöffnet werden, drei weitere Fahrzeuge darin sind durch Rauch beschädigt worden. Anwohner wurden durch Explosionsgeräusche aufgeschreckt, die offenbar auf im Feuer geplatzte Autoreifen zurückzuführen waren. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, Brandursachenermittler sollen im Laufe des Tages die Brandstelle untersuchen.