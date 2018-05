Am Goethe-Gymnasium im vogtländischen Auerbach fällt heute der Unterricht aus. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen. Laut Polizei ist das Lehrerkollegium der Schule bedroht worden. Einzelheiten dazu wurden nicht genannt. Man nehme die Situation jedoch ernst, hieß es. Bereits seit Monaten belästigt ein Unbekannter das Gymnasium. So wurden mehrfach Warenbestellungen an Privatadressen von Lehrern ausgelöst.