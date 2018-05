Kriminalisten des Polizeireviers Pirna ist es gelungen, einen Einbruch in einen Supermarkt in Heidenau vom Januar aufzuklären. Die Tat konnte einem Dresdner Pärchen zugeordnet werden. Bei dem Einbruch mit einem Auto stahlen der 30 Jahre alte Mann und seine vier Jahre ältere Komplizin mehr als ein Dutzend Mobiltelefone. Bei den Ermittlungen wurden den beiden weitere Taten nachgewiesen, so der Diebstahl eines Autos in Pirna und von E-Bikes in Dresden. Zudem sollen sie in Döbeln Handys gestohlen haben. Das Pärchen geriet durch Drogendelikte in den Fokus der Polizei. Eine Wohnungsdurchsuchung enttarnte sie als Seriendiebe. Der Mann wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt in Haft.

09:05 Uhr | ADAC erwartet ab dem Nachmittags noch mehr Staus.

Wegen des Feiertags und des schulfreien Freitags erwartet der ADAC ab dem heutigen Nachmittag hohes Verkehrsaufkommen und zusätzliche Staus. Besonders problematisch könnte es demnach auf der A4 zwischen dem Dreieck Nossen und dem Dreieck Dresden-Nord sowie fortführend zwischen den Ausfahrten Ottendorf-Okrilla und Puslnitz werden. Auf der A13 erwarten die Verkehrsexperten Behinderungen zwischen dem Dreieck Dresden-Nord und der Ausfahrt Schönborn sowie auf der A17 zwischen dem Dreieck Dresden-West und der Ausfahrt Dresden-Gorbitz. Die A72 ist zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Ausfahrt Chemnitz-Süd eine Engstelle.

08:42 Uhr | Streik: Zugausfälle zwischen Leipzig und Hof

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bahn-Pendler müssen heute mit Ausfällen im Verkehr der Erfurter Bahn und der Süd-Thüringen-Bahn rechnen. Die Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer hat Lokführer und Zugbegleiter der beiden Privatunternehmen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Nach Angaben der GDL ist es bereits der vierte Streik, zu dem die Gewerkschaft bei den beiden Privatunternehmen aufgerufen hat. Das Tarifniveau der rund 360 Beschäftigten beider Betriebe liegt laut der Gewerkschaft weit unter dem des von der GDL vereinbarten Bundes-Rahmentarifvertrags für das Zugpersonal. Betroffen von Ausfällen sind laut Bahnauskunft auch Züge der Linie Leipzig - Gera - Mehltheuer - Hof.

08:00 Uhr | Gute Noten für westsächsische Hochschulen

Die Technische Universität Chemnitz zählt mit ihren Angeboten in Mathematik, Chemie, Physik und Informatik zu den besten Adressen. Das geht aus der neuen Rangliste des "Centrums für Hochschulentwicklung" hervor. Die Bergakademie Freiberg erreichte demnach im Studiengang Chemie einen Spitzenplatz. An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wurde der Studiengang Pflege-Management besonders gut bewertet. Verglichen wurden mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen im deutschsprachigen Raum. Erfasst wurden Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung sowie das Urteil der Studenten.

07:51 Uhr | Menschenkette für Erhalt des Leipziger Karstadts

In der Leipziger Innenstadt soll am Vormittag für den Erhalt des Karstadt-Warenhauses demonstriert werden. Dazu aufgerufen haben die Geschäftsführung und der Betriebsrat der Filiale. Sie wollen eine Menschenkette bilden. Für den Erhalt des Kaufhauses in Leipzig wurden bereits 20.000 Unterschriften gesammelt. - Der Gebäudeeigentümer hatte den Mietvertrag gekündigt. Karstadt war nicht bereit gewesen, 70 Prozent mehr Miete zu zahlen. Von der Schließung wären rund 400 Beschäftigte betroffen.

07:36 Uhr | Beratung über Partnerschaft mit polnischen Grenzregionen

Die Regierungschefs von Sachsen und Brandenburg, Michael Kretschmer und Dietmar Woidke, erwarten heute in Dresden rund 50 Vertreter aus grenznahen Regionen in Deutschland und Polen. Bei dem Treffen der sogenannten Oder-Partnerschaft soll es nach Angaben der sächsischen Staatskanzlei um deutsch-polnische Zusammenarbeit etwa bei den Themen Gesundheit, Verkehr oder Wissenschaft gehen. Sachsen koordiniert derzeit die Arbeit des informellen Netzwerks von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mit den westpolnischen Regionen Großpolen, Westpommern, Niederschlesien und Lubuskie.

07:21 Uhr | THW-Jugend trifft sich in Görlitz

In Görlitz beginnt heute das Landesjugendlager des Technisches Hilfswerkes. 350 Jugendliche vom THW Sachsen und Thüringen werde in den nächsten Tagen verschiedenen Wettkämpfen absolvieren. Alle zwei Jahren trifft sich der Nachwuchs des THW, um sich in den Disziplinen Erste Hilfe, Holz- und Metallbearbeitung zu messen. Dabei sollen Kinder- und Jugendliche in spielerischer Form an die Technik und Aufgaben herangeführt werden. Die Siegergruppen werden am Bundesjugendwettkampf teilnehmen.

07:00 Uhr | Sachsen hat schlimmste Grippesaison seit Meldepflicht überstanden

Die zurückliegende Grippesaison ist in Sachsen die heftigste seit der Einführung der Meldepflicht im Jahr 2001 gewesen. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch sagte dem MDR, es seien mehr 47.000 Influenza-Fälle registriert worden, viermal mehr als im Winter 2016/17. Die Zahl der Todesopfer habe sich mit 168 mehr als verdoppelt. Laut Landesuntersuchungsanstalt wurden die meisten Todesfälle durch einen der Influenza B-Stämme verursacht. Gegen diese Stämme hatte nur die Vierfach-Impfung geschützt. Die wurde aber von den Kassen meist nicht gezahlt und war deshalb nur in Gesundheitsämter zu haben.

06:15 Uhr | Bauern klagen über Trockenheit

Die Getreidebauern in Sachsen warten auf Regen. Andreas Jahnel vom Landesbauernverband Sachsen sagte, dass Frühjahr sei bisher zu trocken gewesen. Zudem habe der Wind zusätzlich für ein Austrocknen der Felder gesorgt. Panik wegen möglicher Ernteausfälle gebe es aber noch nicht, betonte Jahnel. Man müsse die kommenden Tage abwarten. Besonders die leichten Böden in Ost- und Nordsachsen bräuchten dringend einen Landregen.

05:47 Uhr | Kulturkonvent streicht Gärten und Tierparks die Zuschüsse

Botanische Gärten zwischen Riesa und Altenberg werden nicht mehr mit Mitteln des Freistaats gefördert. Das entschied gestern der Kulturkonvent für den Kulturraum Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge. Eine Begründung liegt derzeit nicht vor. Der Kulturkonvent beschloss einvernehmlich eine Ausschlussliste. Die Liste betrifft laut Konvent auch Tierparks und Tiergärten.

05:30 Uhr | Orchester-Streik zeigt erste Wirkung

Der Warnstreik der Mittelsächsischen Philharmonie vergangene Woche in Freiberg hat Wirkung gezeigt. Laut der Deutschen Orchestervereinigung hat der Arbeitgeber die Aufnahme von Tarifverhandlungen für die 48 Musiker zugesagt. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, von weiteren Aktionen werde jedoch abgesehen. Es geht um die Anpassung an den Flächentarifvertrag, unter anderem um 5,4 Prozent mehr Gehalt.

05:18 Uhr | Strecke zur Hocksteinschänke für Biker tabu

Die Staatsstraße zwischen Polenztalstraße und Hocksteinschänke ist ab morgen für Motorradfahrer gesperrt. Diese Anordnung gilt an Wochenenden und Feiertagen. Die Serpentinen zwischen Polenztalstraße und Hocksteinschänke gehören seit Jahren zu den Unfallschwerpunkten im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. Wie der Landkreis mitteilte, gab es immer wieder schwere Verkehrsunfälle, insbesondere mit Motorrädern. Nach umfangreichen Untersuchungen der Landesunfallkommission gilt nun das Motorradverbot an Wochenenden und Feiertagen. Die Umleitung soll an den Sperrtagen über die Polenztalstraße erfolgen.

05:11 Uhr | IT-Dienstleister zieht sich zurück