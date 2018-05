Ein Lkw-Fahrer ist gestern im Rodewischer Ortsteil Rützengrün schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wollte der 62-Jährige auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes seinen Lkw mit einem Rollcontainer beladen. Dieser verkantete jedoch beim Anheben, sodass das gesamte Fahrzeug auf die Seite kippte. Der Fahrer wurde dabei im Lkw eingeklemmt und schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Die Gremien der Stiftung Sächsische Gedenkstätten haben die Weichen für den Erinnerungsort des früheren Konzentrationslagers Sachsenburg in Frankenberg gestellt. Der Stiftungsrat hat die "grundsätzliche Umsetzung" des Konzeptes für die Gedenkstätte empfohlen. Diese Entscheidung ist eine wichtige Voraussetzung für eine künftige Förderung des Vorhabens. Eine Initiative setzt sich seit Jahren für die Einrichtung einer dauerhaften Gedenkstätte in Sachsenburg ein.

Ein 77 Jahre alter Mann ist in der Oberlausitz von seinem Balkon gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner den leblosen Mann in Niesky im Landkreis Görlitz am Dienstag gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Diese konnten aber nur noch den Tod des 77-Jährigen feststellen. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.