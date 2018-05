Die Polizei will im Mai verstärkt Zweiräder kontrollieren. Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums ist der Monat bewusst gewählt worden. Im Mai werde regelmäßig ein starker Anstieg von Verkehrsunfällen. Gerade zu Beginn der Saison würden sich viele Zweiradfahrer überschätzen, anstatt sich langsam an Fahrzeug und Verkehrsbedingungen zu gewöhnen, hieß es. Im Fokus der Beamten stehen bei den Kontrollen motorisierte und nichtmotorisierte Zweiräder, also Motorrad-, Mofa- und Fahrradfahrer.

06:52 Uhr | Bauarbeiten und Straßensperrungen in der Region um Leipzig

In Grimma, Borna und Torgau starten heute zahlreiche Straßenbauarbeiten. So wird ab heute die Elbstraße in Torgau teilweise gesperrt. Auf einzelnen Abschnitten wird der Asphalt erneuert. Die Arbeiten sollen rund eine Woche dauern. In Borna ist die Kreuzung Bahnhofstraße und Stauffenbergstraße voll gesperrt. Bis zum 25. Mai erfolgen hier Arbeiten am Leitungsnetz. Der Verkehr wird über die B93 und der Altenburger Straße umgeleitet. In Grimma ist die Kreuzung Wurzener/Nerchauer Straße voraussichtlich bis Ende September voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Trinkwasserleitung. Für den Nahverkehr ist eine Ersatzhaltestelle in der Wasserturmstraße eingerichtet.

06:30 Uhr | Probewohnen in Görlitz erfolgreich

Der Großteil der Teilnehmer des Projekts "Probewohnen in Görlitz" kann sich vorstellen, dauerhaft in der Neißestadt zu wohnen. Das ergab die Auswertung der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts. So bewerteten 90 Prozent der 195 Projektteilnehmer die Atmosphäre und Sauberkeit in der Stadt als gut. Allerdings waren sie auch der Meinung, dass die Stadt noch familien- und auch seniorenfreundlicher werden könnte.

06:17 Uhr | Neuer Museumschef tritt Amt in Chemnitz an

Der Kunsthistoriker Fréderic Bußmann nimmt heute die Arbeit als Chef der Chemnitzer Kunstsammlungen auf. Der 43-Jährige ist Nachfolger der bisherigen Generaldirektorin Ingrid Mössinger. Sie wurde im April nach über 20 Jahren erfolreicher Arbeit in den Ruhestand verabschiedet. Bußmann war seit 2011 Kurator am Museum der bildenden Künste in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

06:00 | Weinbauverband wählt neuen Vorstand

Der Vorstand des Weinbauverbandes Sachsen macht den Weg für einen Neuanfang frei. Wie der Verband mitteilte, will das Gremium heute geschlossen zurücktreten. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Der Entscheidung seien offene und konstruktive Gespräche mit Mitgliedern vorausgegangen. Als Grund für den Rücktritt nannte der Verband anhaltende Diskussionen und daraus resultierenden Missverständnissen innerhalb der sächsischen Winzerschaft.

05:43 Uhr | Froschbrunnen in Leipzig sprudelt wieder

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung wird heute den Froschbrunnen auf dem Rabensteinplatz wiedereröffnen. Der Brunnen mitsamt seiner Bronzeplastik "Kinder mit Frosch" war nach Angaben der Stadtverwaltung 1911 vom Leipziger Bildhauer Werner Stein geschaffen worden. Während des Zweiten Weltkrieges waren Teile des Brunnens für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen worden. Der stark beschädigte Brunnen konnte nun mit finanzieller Unterstützung des Freistaates saniert werden.

05:16 Uhr | Prozessbeginn gegen mutmaßliches IS-Mitglied in Dresden

Gegen ein mutmaßliches IS-Mitglied beginnt am Mittwoch ab 9:30 Uhr der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Dem 30 Jahre alten Syrer wird vorgeworfen, zunächst der Terrormiliz Al-Nusra-Front und seit 2014 dem Islamischen Staat angehört zu haben. Die Anklage wirft ihm außerdem weitere Straftaten wie Körperverletzung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Der Beschuldigte war Anfang Mai 2017 in Wachau nahe Leipzig festgenommen worden.

05:02 Uhr | Neue Runde bei Tarifverhandlungen für Nahverkehr