Unter dem Motto "Laut war gestern" findet heute zum 21. Mal der Tag gegen Lärm statt. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie richtet anlässlich des bundesweiten Aktionstages zwischen 14 und 18 Uhr eine Sonder-Hotline für Rat- und Hilfesuchende unter der 0351/26125252 ein.

07:32 Uhr | Verstöße bei Shisha-Bars in Ostsachsen

Beamte des Hauptzollamtes Dresden haben gestern Shisha-Bars in Bautzen, Görlitz und Zittau kontrolliert. Sie stellten über 26 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Außerdem wurden drei Straf- und vier Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, wie die Behörde mitteilt. Elf Mitarbeiter in den Shisha-Bars wurden wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit abgeprüft. In einigen Fällen besteht der Verdacht auf illegale Beschäftigung sowie auf Verstöße gegen Auflagen des Aufenthalts- beziehungsweise Asylverfahrensgesetzes, heißt es vom Hauptzollamt. Gegen einen Barbesitzer wird wegen des Verstoßes gegen die Aufzeichnungspflicht nach dem Mindestlohngesetz vorgegangen. 65 Zöllner waren im Einsatz.

07:07 Uhr | Tolle Studentenbuden

Im Leipziger Osten ist gestern Richtfest für eine große Wohnanlage für Studenten gefeiert worden. An der Ecke Prager Straße/Mühlstraße entstehen bis zum Beginn des Wintersemesters rund 390 Appartements. In der Anlage soll es auch ein Kino, ein Fitnessstudio und einen Waschsalon geben. Die Zimmerpreise sollen bei 510 Euro pro Monat beginnen.

06:39 Uhr | Frontalcrash auf der Meißner Landstraße

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Zwei Autos sind am Dienstagabend in Dresden auf der Meißner Landstraße frontal zusammengestoßen. Der Unfall geschah gegen 22.45 Uhr in Höhe der Haltepunktes "Dresden-Kemnitz" auf der Bahnbrücke. Nach ersten Erkenntnissen war ein stadtwärts fahrender SUV in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidiert. Es gab zwei Verletzte. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

06:02 Uhr | Schwerer Auffahrunfall auf der Autobahn

Bei einem Auffahrunfall an einer Baustelle auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch sagte, krachten ein 57-jähriger Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer mit ihrem Pkw in einen bremsenden Transporter. Dessen 48-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in zwei Laster, die auf der Nebenspur unterwegs waren. Der Pkw rammte die linke Leitplanke. Schwer verletzt wurden die Insassen des Kleinwagens und der Fahrer des Transporters. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt, ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

05:47 Uhr | Landtag diskutiert Situation in Kitas

Der Sächsische Landtag beginnt seine Sitzung heute mit einer Debatte zum Thema frühkindliche Bildung. Das Kultusministerium hatte Mitte des Monats eine Online-Umfrage unter Erziehern und Eltern gestartet, um herauszufinden, was den Befragten besonders wichtig ist. Bis zum 1. Mai wird die Haltung unter anderem zu einem besseren Personalschlüssel sowie zu Vor- und Nachbereitungszeiten für Erzieher abgefragt.

05:18 Uhr | Trotz Schulden: Chemnitzer FC macht weiter