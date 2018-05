Zum Saisonabschluss gibt es für den FSV Zwickau einen besonderen Höhepunkt. Der Fußball-Drittligist empfängt heute Borussia Dortmund zu einem Benefizspiel im eigenen Stadion. Die Partie war usrpünglich im August vergangegen Jahres angesetzt worden, wurde aufgrund akuter Personalnot bei den Borussen aber verschoben. Nun stehen aber alle Spitzenakteure, darunter auch Marco Reus, zur Verfügung. "Damit bieten wir unseren Anhängern einen schönen Saisonabschluss", so Jörg Schade, sportlicher Leiter des FSV Zwickau. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen.

06:52 Uhr | Sächsischer Schulpreis wird verliehen

In Dresden wird heute der sächsische Schulpreis verliehen. Wie das Kultusministerium mitteilte, erhalten die sieben Priesträger-Schulen jeweils 4.000 Euro für besonders gelungene Projekte. Gewürdigt werden Schulen, die die individuellen Stärken ihrer Schüler besonders unterstützen. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben.

06:25 Uhr | Feuerwehr will Änderungen am Brandschutzgesetz

Die Feuerwehr in Sachsen sieht erheblichen Nachbesserungsbedarf beim geplanten neuen Brandschutzgesetz. Verbandschef Saack sagte den Dresdner Neuesten Nachrichten, die Staatsregierung habe Änderungen vorgeschlagen, die man nicht akzeptieren könne. Unklar sei etwa die Befehlsstruktur bei möglichen Großeinsätzen wie Stürmen oder Hochwasser. Außerdem sei der vorbeugende Brandschutz lückenhaft geregelt, so Saack. Innenminister Wöller will die Reform noch vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr verabschieden.

06:03 Uhr | Illegale Schießübung in Werdau

Spaziergänger haben gestern Abend aus einem ehemaligen Lokschuppen in Werdau Schüsse gehört. Wie die Polizei mitteilte, hatten fünf Männer im Alter von 24 bis 30 Jahren in dem Gebäude auf Zielscheiben geschossen. Die Polizei stellte drei Luftgewehre und eine Luftdruckpistole sicher. Gegen die Männer ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt erstattet worden.

05:56 Uhr | Feuer in ehemaliger Sternburg-Brauerei in Leipzig

In Leipzig-Lützschena hat es am Sonntagabend auf dem Gelände der ehemaligen Sternburg-Brauerei gebrannt. Wie die Feuerwehrleitstelle MDR Sachsen mitteilte, ist das Feuer an fünf Stellen gleichzeitig ausgebrochen, darunter auch im Dachstuhl des alten Sudhauses. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die historischen Brauereigebäude stehen seit 25 Jahren leer. Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt bekannt gegeben, dass auf dem Gelände Wohnungen entstehen sollen.

05:42 Uhr | Radfahrerin von Straßenbahn überrollt

In Leipzig ist eine Radfahrerin vor eine Straßenbahn gestürzt und schwer verletzt worden. Die 47 Jahre alte Frau geriet laut Polizei am Sonntagabend auf die Schienen und stürzte vor einer entgegenkommenden Tram. Sie sei von der Bahn überfahren worden, so eine Polizeisprecherin. Die Frau wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

05: 22 Uhr | Urteil im "Sachsensumpf"-Prozess erwartet

Im Prozess um die angebliche Korruptionsaffäre "Sachsensumpf" werden heute die Urteile erwartet. Zunächst muss die Verteidigung der Hauptangeklagten, eine 59 Jahre alte frühere Referatsleiterin des Verfassungsschutzes, aber noch plädieren. Das Gericht wird seine Entscheidung wohl am Nachmittag verkünden. Der "Sachsensumpf" sorgte 2007 für Schlagzeilen. In die vermeintliche Korruptionsaffäre sollten Juristen und Politiker verwickelt gewesen sein.

05:09 Uhr | Schutzengel behütet Fünfjährigen

Glück im Unglück hatte ein fünf Jahre alter Junge am Wochenende in Cranzahl im Erzgebirgskreis. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Kind versucht, ein Fenster in einer Wohnung in der zweiten Etage eines Wohnhauses zu schließen. Dabei verlor der Junge das Gleichgewicht und fiel aus etwa sieben Metern Höhe auf eine Wiese vor dem Gebäude. Bei den anschließenden Untersuchungen in einer Klinik stellte sich heraus, dass er den Sturz unverletzt überstanden hatte.