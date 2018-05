Aus noch unbekannter Ursache ist im Dachgeschoss eines leerstehenden Wohnhauses in Chemnitz-Kappel ein Feuer ausgebrochen. Das Nachbarhaus wurde dabei gestern Abend ebenfalls durch Qualm in Mitleidenschaft gezogen, eine Dachgeschosswohnung zudem durch Löschwasser beschädigt. Vorübergehend ist die Wohnung nicht nutzbar. Die 33 Jahre alte Bewohnerin hat nach Angaben der Polizei aber vorübergehend eine andere Bleibe gefunden. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

05:47 Uhr | Neue Blütenkönigin ist die alte

Laura Kirschner aus Zwenkau ist die 22. Sächsische Blütenkönigin. Die 26-Jährige wurde am Wochenende bei einem Blütenfest in der Sächsischen Schweiz mangels Konkurrenz für eine zweite Amtszeit gekrönt. Die junge Frau studiert in Bamberg internationale Wirtschaft. Sie wird die Obstbauern auf Messen und Ausstellungen im In- und Ausland repräsentieren und für Erdbeeren, Kirschen und Äpfel aus Sachsen werben.

05:38 Uhr | Schneckenzählen in Hoyerswerda

In Hoyerswerda startet heute am Léon-Foucault-Gymnasiums zum nunmehr vierten Mal das sogenannte "Schnecken-Projekt ". Drei Tage lang werden Schüler des Gymnasiums zusammen mit Grundschülern die Population von Weinbergschnecken an drei Standorten untersuchen und dann mit den Ergebnissen der Vorjahre vergleichen. Außerdem bereiten die Gymnasiasten verschiedene Stationen zum Thema "Schnecken" für die Grundschulfächer Sachkunde, Mathematik und Deutsch sowie Kunst vor.

05:30 Uhr | Diebe stehlen 40 Bienenvölker

Einem Imker in Gablenz bei Weißwasser sind 40 Bienenvölker gestohlen worden. Der Verlust der mehr als eine Million Insekten fiel bei einer Routinekontrolle der an einem Rapsfeld bei Kromlau aufgestellten Kästen auf. " Bienenklau hat nach Angaben der Polizei im Frühjahr Hochsaison. Die für die Bestäubung wichtigen Insekten seien durch das anhaltende Bienensterben rar. Der Besitzer bezifferte den Schaden auf rund 5.000 Euro.

05:22 Uhr | Unfallfahrer vor Gericht

Wegen fahrlässiger Tötung muss sich heute vor dem Amtsgericht Chemnitz ein junger Mann verantworten. Er soll am Pfingstsonntag vergangenen Jahres auf dem Südring in Chemnitz alkoholisiert und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel gerast sein. Dabei kollidierte mit einem VW-Bus. Der 54 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters starb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt.

05:16 Uhr | Zwei Verletzte bei Kutschenunfall