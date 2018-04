In Sachsen beginnt ganz zaghaft die Freibadsaison. Morgen öffnen in Dresden zunächst die Bäder Wostra, der Stausee Cossebaude und das Georg-Arnhold-Bad. Die restlichen Freibäder ziehen am 19. Mai nach. Die Leipziger müssen vorerst auf Badeseen ausweichen, die städtischen Freibäder öffnen ebenfalls am 19. Mai. Erst Mitte Mai ist auch in den Chemnitzer Freibädern offizielles Anbaden.

06:36 Uhr | Deutsche Bahn soll Trilex ersetzen

Auf den Bahnstrecken zwischen Dresden und Ostsachsen sowie nach Liberec sollen ab Ende 2019 wieder Züge der Deutschen Bahn fahren. Die zuständigen Verkehrsverbünde teilten mit, im Zuge einer Ausschreibung soll die Verkehrsgesellschaft Start Ostsachsen, ein Tochterunternehmen der DB Regio AG, am 8. Mai den Zuschlag für das Ostsachsennetz erhalten und damit den bisherigen Betreiber Trilex (Länderbahn GmbH) ablösen. Bestandteil der Ausschreibung ist den Angaben zufolge auch die Übernahme des Personals. Noch ist Einspruch gegen die Entscheidung möglich.

06:10 Uhr | Deutsche Eisenbahnhistoriker tagen in Chemnitz

Die Pressnitztalbahn ist ein Ziel der Historiker. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Heute beginnt in Chemnitz die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte. Auf dem Programm der einwöchigen Veranstaltung stehen Sonderfahrten, Vorträge und Exkursionen. Es geht zur Fichtelberg- und Pressnitztalbahn im Erzgebirge. Besichtigt werden das Sächsische Eisenbahnmuseum und das Straßenbahnmuseum Chemnitz sowie Museen in Schwarzenberg, in Oberrittersgrün und im benachbarten Böhmen. Die Fachvortrag im Industriemuseum beschäftigt sich mit Richard Hartmann, der einst legendäre Dampfloks in Chemnitz baute. Gegründet wurde die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte im Jahr 1967.

05:39 Uhr | Neue Flugziele ab Dresden

Am Abend hebt erstmals eine Urlaubsmaschine von Dresden nach Dubai ab. Per Charterflug der Ferienfluggesellschaft Condor werden ab sofort einmal wöchentlich Urlauber des Veranstalters FTI nonstop von Klotzsche zum Flughafen Dubai World Central gebracht. Morgen startet in Dresden zudem die neue Verbindung nach Barcelona. Germania belebt diese früher von Vueling bediente Strecke wieder und fliegt drei Mal pro Woche in die katalanische Hauptstadt. Mit der Germania geht es ab morgen regelmäßig von Dresden nach Barcelona. Bildrechte: MDR/L. Müller

05:13 Uhr | Motorradfahrer stirbt auf Landstraße

Auf der Ortsverbindungsstraße von Lichtenau nach Chemnitz ist gestern Nachmittag ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Kradfahrer zwei Autos überholt und musste danach beim Wiedereinordnen eine Vollbremsung machen, da auf seiner Spur ein Pkw verkehrsbedingt hielt. Der Motorradfahrer stürzte, kollidierte mit dem haltenden Pkw und wurde noch von einem entgegenkommenden Kleintransporter erfasst. Der 54-Jährige starb noch am Unfallort.

05:04 Uhr | April zu warm und zu trocken