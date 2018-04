Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dresdner Rathenauplatz sind fünf Menschen verletzt worden. Alle mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Auf der Kreuzung waren am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

07:28 Uhr | Ganztägiger Streik bei Amazon

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Internetversandhändlers Amazon in Leipzig zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand begann um Mitternacht. Streikleiter Thomas Schneider konnte am Morgen noch nicht sagen, wie viele Mitarbeiter sich beteiligen. Für den gesamten Tag rechnet die Gewerkschaft mit mehr als 400 Beschäftigten. Verdi fordert Amazon seit mehr als viereinhalb Jahren auf, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Der US-Versandriese lehnt dies strikt ab.

07:08 Uhr | Bahn will Strecke bei Zeithain modernisieren

Die Deutsche Bahn treibt die Modernisierung der Zugstrecke Dresden-Leipzig voran. Jetzt hat die Landesdirektion das Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt Zeithain-Leckwitz eröffnet. Die Unterlagen liegen ab heute in der Gemeindeverwaltung Nünchritz aus. Bis zum 25. Mai können Stellungnahmen und Einwände vorgebracht werden. Geplant ist, den Streckenabschnitt ab 2020 auszubauen. Der Abschnitt inklusive des Bahnknotens Riesa ist der letzte noch nicht sanierte Teil der Fernbahn Dresden-Leipzig. Ein umgeleiteter Eurocity fährt durch Zeithain, wo die Bahnstrecke noch an Zeiten der Deutschen Reichsbahn erinnert. Bildrechte: MDR/ L. Müller

06:31 Uhr | Heinzebank-Kreuzung: Staugefahr wegen Flickarbeiten

Die vielbefahrende Kreuzung B174/B101 an der Heinzebank in Pockau-Lengefeld wird ab heute instandgesetzt. Autofahrer müssen Staus und Umleitungen einplanen. Der Verkehr von Marienberg nach Zschopau wird wechselseitig per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Die B101 wird komplett gesperrt, der Verkehr umgeleitet. In den nächsten zwei Wochen werden die Deck- und Binderschicht der Kreuzung auf rund 850 Quadratmetern erneuert. Die Kosten betragen rund 25.000 Euro. Die Flickarbeiten wurden kurzfristig anberaumt.

06:19 Uhr | Grünes Licht für Baden im Scheibesee

Das Westufer des Scheibesees wird ab Mitte Mai wieder zum Baden freigegeben. Das teilt die Stadt Hoyerswerda mit. Einen entsprechenden Antrag hat die Untere Wasserbehörde befürwortet. Für die Jahre 2018 bis 2020 gibt es eine Nutzungserlaubnis jeweils vom 15. Mai bis 15. Oktober. Am Westufer des Sees gibt es einen 120 Meter langen Badestrand.

05:38 Uhr | Seniorin verliert Kontrolle - Einparkversuch missglückt komplett

Eine 88 Jahre alte Autofahrerin hat ihre eigene Schwester und sich selbst bei einem verunglückten Parkmanöver in Sachsen schwer verletzt. Die Frau hatte die 83-Jährige aus ihrem Wagen aussteigen lassen und war danach beim Einfahren in die Garage mit Wucht gegen deren Rückwand gekracht. Danach fuhr sie nach Polizeiangaben mit Vollgas zurück und erfasste ihre Schwester. Anschließend prallte der Wagen gegen ein geparktes Auto, das wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Schließlich fuhr die Rentnerin wieder vorwärts, beschädigte noch ein Auto und krachte mit ihrem eigenen Gefährt in einen Ziegelhaufen. Beide Schwestern wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.

05:16 Uhr | Ausländerbeauftragter Mackenroth fordert individuelle Integration

Bildrechte: dpa Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth plädiert mit Blick auf eine erfolgreiche Integration von Migranten für individuelle Angebote bei Sprache und Qualifizierung. Der CDU-Politiker sagte: "Jeder Migrant ist ein Individuum, mit eigener Geschichte und eigener Prägung, individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten." Kita, Schule, Ausbildung und Arbeitsmarktintegration seien "kein Selbstzweck". Ziel sei, jeweils das richtige gesellschaftliche Umfeld zu finden. Jeder Einzelne benötige ein Angebot und eine Ansprache.

