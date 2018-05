Ein Mann ist bei ein Unfall in Bretnig-Hauswalde in Ostsachsen gestern Abend schwer verletzt worden. Der Fahrer eines amerikanischen Oldtimers kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Er musste in die Uni-Klinik nach Dresden gebracht werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.

06:23 Uhr | Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Zwickau bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 39 Jahre alte Autofahrerin gestern nach links abbiegen wollen. Dabei sei sie mit dem Motorrad zusammengestoßen, das ihr entgegengekommen sei. Der Rettungsdienst brachte den 65 Jahre alten Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

06:11 Uhr | Großes Aufräumen am Smaragdsee

Am Smaragdsee bei Weißwasser wird heute aufgeräumt. Der bei Ausflüglern beliebte See soll vom Müll befreit werden. Initiator ist die Geschäftsstelle des Geoparks Muskauer Faltenbogen. Mit dabei sind auch die Stadt Weißwasser und der Tauchsportclub "Aqua-Team" mit seiner Jugendgruppe. Los geht's um 16:.00 Uhr an der östlichen Landzunge, am Abend soll die Aktion mit einem gemeinsamen Grillen auf dem Gelände der Waldeisenbahn beendet werden. Die ehemalige Ton- und Braunkohlengruppe erhielt erst im vergangenen Jahr den Namen "Smaragdsee", zuvor war das Gewässer namenlos.

05:37 Uhr | Krimi-Vorpremiere im Kino

Heute Abend gibt es eine besondere Filmvorführung im Filmpalast Görlitz: Gezeigt wird der vierte Teil der Krimireihe "Wolfsland" mit dem Titel "Irrlichter". Im Fernsehen ist der Krimi erst am Donnerstag im Ersten zu sehen. Die Filme mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert wurden in Görlitz und in der Oberlausitz gedreht.

05:20 Uhr | Wieder Unterricht an Auerbacher Gymnasium

Nach den Morddrohungen gegen Lehrer soll am Goethe-Gymnasium in Auerbach im Vogtland ab heute wieder unterrichtet werden. Das teilt die Schule auf ihrer Internetseite mit. Demnach gibt es keine Anhaltspunkte mehr für eine konkrete Gefährdungslage. Der Schulbetrieb könne wieder aufgenommen werden. Die Polizei verdächtigt einen ehemaligen Schüler, hinter den Drohungen zu stecken. Der Jugendliche und ein Erwachsener waren am Mittwoch festgenommen worden, sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen

05:08 Uhr | Wieder Unwetter im Vogtland

Über das Vogtland ist gestern erneut ein Unwetter hinweggezogen. Betroffen war nach Angaben der zuständigen Rettungsleitstelle dieses Mal die nördliche Region rund um Reichenbach. Dort habe es mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. Laut Polizei schlug in Auerbach ein Blitz in eine Scheune aus Holz ein. Das 70 Jahre alte Gebäude im Ortsteil Reumtengrün brannte nieder. Ein Polizeisprecher sagt, dort hätten mehrere alte Autos aus DDR-Zeiten gestanden. Später zog das Gewitter in Richtung Westerzgebirge ab. Vergangene Woche hatte ein verheerendes Unwetter das obere Vogtland verwüstet, die Aufräumarbeiten dauern dort an.