Neuer Ärger für Pegida-Chef Lutz Bachmann: Nach Informationen der "Sächsischen Zeitung" hat das Amtsgericht Dresden den 45-Jährigen zu einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verurteilt. Er soll die Hetzrede, die der deutsch-türkische Autor Akif Pirinçci zum einjährigen Pegida-Jubiläum 2015 in Dresden gehalten hatte, im Internet veröffentlicht haben. Pirinçci selbst wurde im vergangenem Jahr für seine Hassrede zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt. Darüber hinaus hatte Bachmann für den 3. Oktober 2016 zu einer nicht genehmigten Demo aufgerufen. Mehrere Hundert Teilnehmer hatten am Tag der Deutschen Einheit Politiker am Neumarkt angepöbelt. Erst am Wochenende wurde dem 45-Jährigen die Einreise nach Großbritannien verweigert. Seine Anwesenheit sei dem Allgemeinwohl nicht förderlich, hieß es.