In Rabenau ist am Morgen ein Personenwagen von der Bergstraße abgekommen. Das Auto stürzte einen etwa fünf Meter hohen Abgrund hinunter. Dabei streifte der Wagen mehrere Bäume. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Der Freistaat erwägt, das Erzgebirge als Landstrich unter Schutz zu stellen. Das Umweltministerium lässt gerade prüfen, ob solch ein Naturschutzgroßprojekt machbar ist. Ziel des Vorhabens ist, die wertvollen Lebensräume für gefährderte Pflanzen- und Tierarten wie blütenreiche Bergwiesen zu erhalten. Dazu könnten Fördermittel vom Bund in Millionenhöhe beantragt werden, hieß es. Der Freistaat verspricht sich positive Effekte für den Tourismus. Allerdings sei es wichtig, dass die Bevölkerung und Landwirte dahinter stehen. Kommende Woche soll es in Annaberg-Buchholz und Marienberg Infoveranstaltungen dazu geben.

Die in der Chemnitzer Innenstadt geplante Videoüberwachung rückt näher. Wie Ordnungsbürgermeister Miko Runkel gestern im Stadtrat informierte, sind die Angebote geprüft worden. Noch im April soll entschieden werden, welche Firma den Auftrag für die Installation der Überwachungstechnik erhält. Bereits jetzt soll testweise eine Kamera an der Zentralhaltestelle angebracht werden. Dieser Bereich wird zurzeit verstärkt vom Stadtordnungsdienst kontrolliert. Mit der Videoüberwachung will die Stadtverwaltung die Sicherheit an Brennpunkten in der Chemnitzer Innenstadt erhöhen.