In diesem Jahr wird es vier Pferderennen auf der Galopprennbahn Scheibenholz in Leipzig geben. Nach Angaben der Rennbahnbetreiber beginnt die Saison mit dem sogenannten Aufgalopp am 1. Mai. An diesem Tag werde auch ein Hengst aus dem Gestüt Graditz vorgestellt. Das Tier soll künftig unter dem Namen "Leipzig" ins Rennen geschickt werden. Weitere Renntage sind am 3. Juni, dem 15 September und am 13. Oktober geplant.