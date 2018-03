Am Sonntagabend ist auf der Wildenfelser Straße in Zwickau ein 43-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst worden. Der Mann wollte zuvor die Fahrbahn überqueren. Wie die Polizeidirektion Zwickau meldet, wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.