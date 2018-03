Der Landkreis Görlitz investiert in diesem Jahr in die Krankenhäuser seines Klinikverbundes. Laut Andreas Grahlemann von der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum beginnt im Klinikum Ebersbach die Fassadensanierung, die sich über drei Jahre hinziehen wird. Am Krankenhaus Weißwasser sollen die Notaufnahme und die Dächer saniert werden. Außerdem wird dort im Sommer die neue Palliativstation eröffnet. In Zittau geht Mitte April die neue Kinderstation in Betrieb.