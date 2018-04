Fünf Tage nach dem schweren Wohnhausbrand in Leipzig sollen heute die Ursachenermittler Zugang zu dem Gebäude erhalten. Bislang ist das Mehrfamilienhaus im Stadtteil Volkmarsdorf wegen Einsturzgefahr gesperrt. Es war bei dem Brand am Donnerstagabend fast komplett zerstört worden. 34 Menschen verloren ihr Obdach, 16 wurden verletzt, eine Frau starb in den Flammen. Ein 32 Jahre alten Hausbewohner wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Der Syrer sitzt in Untersuchungshaft. In der Kleiderkammer Leipzig werden Spenden für die obdachlosen Hausbewohner gesammelt.