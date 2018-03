Zwischen Dresden und der Oberlausitz fahren am Wochenende keine Züge. Wegen des Schienenersatzverkehrs müssen die Reisenden deutlich mehr Zeit einplanen, so die Länderbahn. Betroffen sind die Strecken der Städtebahn nach Königsbrück und Kamenz sowie der Länderbahn nach Bautzen und Zittau. Grund sind Bauarbeiten am Bahnhof Dresden-Klotzsche sowie an der anschließenden Nesselgrundbrücke. Der Streckenabschnitt zwischen Dresden und Radeberg wird ab heute Abend 21 Uhr bis voraussichtlich Sonntag 14 Uhr voll gesperrt.