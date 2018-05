Ein Unwetter mit Starkregen ist gestern Abend über die Oberlausitz gezogen. Besonders betroffen war der Raum Bautzen. Wegen Überflutung musste die B 96 in Kleinwelka sowie in Cölln gesperrt werden. In Göda war Wasser in einen Einkaufsmarkt gelaufen und in Schwarzadler bei Radibor stand ein Gewerbegebiet unter Wasser. Im Bauerndörfchen Oberuhna wurden Gehöfte überflutet. Laut Rettungsleitstelle Hoyerswerda musste die Feuerwehr zu insgesamt 80 Einsätzen ausrücken , vorallem wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. Stellenweise fielen bis zu 138 Liter Regen pro Quadratmeter. In Kaschel bei Boxberg musste die Feuerwehr einen kleinen Waldbrand löschen, der durch Blitzschlag entstanden war.

06:33 Uhr | Ostsachsen will Lehrer aus Baden-Württemberg gewinnen

Ostsachsen will Lehrer aus Baden-Württemberg abwerben. Dazu treffen sich heute in Bautzen Landräte und Bürgermeister aus der Region mit Vertretern der Bundesagentur für Arbeit und des Kultusministeriums. Sie wollen überlegen, welche konkreten Angebote sie Lehrern aus dem Westen machen können. In Ostsachsen ist der Lehrermangel besonders groß. Die sächsische Bundesagentur für Arbeit organisiert im Juni zwei Veranstaltungen in Baden-Württemberg. Dort werden Lehrer teilweise zum Ende des Schuljahres gekündigt und sind den Sommer über arbeitslos. Solchen Lehrern wollen die Sachsen nun neue Perspektiven im Freistaat aufzeigen.

06:00 Uhr | Senior am Steuer setzt sein Auto gegen Baum

Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Glauchau gegen einen Baum gefahren. Er und die 80 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei teilte mit, der Mann sei gestern in einer Linkskurve geradeaus von der Straße abgekommen. Dann habe er gegengesteuert, um sein Auto wieder in die Spur zu bekommen. Dabei sei er aber frontal gegen einen Baum geprall. Die beiden Senioren waren im Fahrzeug eingeklemmt.

05:41 Uhr | Zwickauer feiert "seinen" Robert Schumann