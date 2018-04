In einer Kita in Chemnitz ist ein Gartenhaus abgebrannt. Verletzte gab es bei dem Brand am Donnerstagabend nach ersten Erkenntnissen nicht. Eine Polizeisprecherin sagte, es sei unklar, ob es sich um Brandstiftung handelte. Die Polizei ermittele in alle Richtungen. Eine Schadenshöhe war ebenfalls unbekannt. In der städtischen Kita ist auch eine Kindergruppe der jüdischen Gemeinde untergebracht.